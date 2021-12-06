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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın kardeşi ablasını solladı! Güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın kardeşi ablasını solladı! Güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı
06.12.2021 09:42 - Son Güncelleme: 06.12.2021 09:47
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Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Kardeşlerin güzelliğine ve benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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