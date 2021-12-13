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Gönül Dağı'nın 44. bölüm kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Gönül Dağı'nın 44. bölüm kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı
13.12.2021 17:51

OTOMATİK OYNAT

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Geçtiğimiz hafta 43. bölümüyle ekranlarda olan Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti. Bilindiği üzere ikili için tam umutlar tükendi derken hiç kimsenin beklemediği bir isim devreye girdi. Cumartesi gecesi yayınlanan Gönül Dağı 44. bölüm fragmanında Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etti. Ayrıca dizinin ekibi 44. bölümün sahneleri çekilirken setten bazı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 44. bölümüyle 18 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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