Gönül Dağı'na 3 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Miss Turkey finalistleri arasında olan ve 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

BURAK HAKTANIR, GÖNÜL DAĞI'NDA!

Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht Abdülhamid dizilerinde de izlediğimiz Burak Haktanır, "Mezarcı İlyas"ın oğlu "Minibüsçü Hamdi" karakteriyle dahil oldu.

Eylül ayında ekranlara merhaba diyen Gönül Dağı'nda peş peşe yaşanan iki veda izleyicileri şaşırtmıştı. Gönül Dağı'nın 2. sezonunda seyircileri şaşırtacak gelişmeler hız kesmiyor.

TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve bir transfer yapıldı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesin içinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?

Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karışır. Remziye Teyze'nin cenazesi, amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecek? Bu maceranın sonunda Ramazan'ı bekleyen sürpriz ne?

"Asuman'ın yarı yolda bırakmasıyla kasabayı terk etmeyi kafasına koyan Ramazan, tam gidecekken karşısında Ciritçi Abdullah'ı bulur. Ramazan ve Ciritçi Abdullah bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolun sonunda Ramazan'ın fikri değişecek mi? Muammer'in kazadan önce verdiği sözü yerine getirmek zorunda kalan Taner ve Veysel'i nasıl bir macera bekliyor?

Zahide; Dilek ve Halime arasındaki buzları eritmek için kolları sıvar. Zahide ile işbirliği yapan Dilek, bu defa Halime'nin gözüne girebilecek mi? İhaleyi kaybetmesinin ardından iş arama telaşı içinde zor günler geçiren Sefer, iş bulabilecek mi? Öte yandan bebeğin kontrolü için hastaneye giden Cemile ve Veysel'i nasıl bir sürpriz bekliyor?"