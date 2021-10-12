Haberler Magazin Videoları Gönül Dağı'na 3 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geliyor

Gönül Dağı'na 3 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geliyor

Gönül Dağı'na 3 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geliyor
12.10.2021 16:23
Ana Sayfa 00:51
IMF'den Türkiye'nin büyüme...
Ana Sayfa 01:18
Dolu vurdu! Tarlada 10 bin...
Ana Sayfa 00:44
Bacağı kopan şoför ağır yaralı
Ana Sayfa 03:55
Uludağ eteklerinden...
Ana Sayfa 03:28
Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 02:52
Ev sahipleri şimdi de...
Ana Sayfa 00:18
Son dakika haberine göre MHP...
Ana Sayfa 00:12
Olağanüstü aşk!
Ana Sayfa 00:12
Demet Akalın'dan şok Özgü...
Ana Sayfa 02:51
Masterchef Burcu Önal hakkında...
Ana Sayfa 00:13
Kimya bozuldu! Melisa Şenolsun...
Ana Sayfa 00:33
İBB önünde protesto! Cesedini...

Gönül Dağı'na 3 olay transfer! Sezon başında Gönül Dağı'nda peş peşe yaşanan iki veda izleyicileri şaşırtmıştı. Dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve üç transfer yapıldı. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sezon sonu diziden ayrıldı. Sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde de izlediğimiz Burak Haktanır rolüyle dahil olmuştu. Miss Turkey finalistleri arasında olan ve 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

Magazin Videoları

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Miss Turkey finalistleri arasında olan ve 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

BURAK HAKTANIR, GÖNÜL DAĞI'NDA!

Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht Abdülhamid dizilerinde de izlediğimiz Burak Haktanır, "Mezarcı İlyas"ın oğlu "Minibüsçü Hamdi" karakteriyle dahil oldu.

Eylül ayında ekranlara merhaba diyen Gönül Dağı'nda peş peşe yaşanan iki veda izleyicileri şaşırtmıştı. Gönül Dağı'nın 2. sezonunda seyircileri şaşırtacak gelişmeler hız kesmiyor.

TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve bir transfer yapıldı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesin içinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?

Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karışır. Remziye Teyze'nin cenazesi, amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecek? Bu maceranın sonunda Ramazan'ı bekleyen sürpriz ne?

"Asuman'ın yarı yolda bırakmasıyla kasabayı terk etmeyi kafasına koyan Ramazan, tam gidecekken karşısında Ciritçi Abdullah'ı bulur. Ramazan ve Ciritçi Abdullah bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolun sonunda Ramazan'ın fikri değişecek mi? Muammer'in kazadan önce verdiği sözü yerine getirmek zorunda kalan Taner ve Veysel'i nasıl bir macera bekliyor?

Zahide; Dilek ve Halime arasındaki buzları eritmek için kolları sıvar. Zahide ile işbirliği yapan Dilek, bu defa Halime'nin gözüne girebilecek mi? İhaleyi kaybetmesinin ardından iş arama telaşı içinde zor günler geçiren Sefer, iş bulabilecek mi? Öte yandan bebeğin kontrolü için hastaneye giden Cemile ve Veysel'i nasıl bir sürpriz bekliyor?"

SON DAKİKA