RAMAZAN İMSAKİYE
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Gonca Vuslateri’den transparan elbiseli yatak pozu! ‘İyi geceler’ paylaşımını gören dönüp bir daha baktı!

Gonca Vuslateri’den transparan elbiseli yatak pozu! ‘İyi geceler’ paylaşımını gören dönüp bir daha baktı!
02.04.2022 16:56

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Gonca Vuslateri'den yatak pozu! Sosyal medyayı aktif kullanan Gonca Vuslateri, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine adından söz ettirdi. Transparan elbisesiyle objektif karşısına geçen Vuslateri'nin yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "İyi geceler" botunu ekleyen ünlü oyuncunun hem pozu hem de kıyafeti çok konuşuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Gonca Vuslateri'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...

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