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Gonca Vuslateri’den cüretkar paylaşım!

Gonca Vuslateri’den cüretkar paylaşım!
21.08.2021 00:16 - Son Güncelleme: 21.08.2021 01:25
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Gonca Vuslateri’den cüretkar paylaşım! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçen günlerde yaptığı sütyensiz paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Vuslateri, son yayınladığı video ile yine çok konuşuldu. Hakkan Akkaya ile bir video çeken Vuslateri oldukça iddialı tarzıyla dikkat çekti. Öte yandan deri siyah sütyeni ile objektif karşısına geçen Vuslateri, "Harika bir kampanya çekimi daha" notunu düştüğü paylaşımında Bahar Candan'a benzetildi. Tarzıyla tepki çeken Vuslateri'nin yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı....


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