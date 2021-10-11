Gonca Vuslateri’den cesur pozlar! Göğüs dekoltesi dikkat çekti…

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı kıyafetleriyle verdiği pozlarla sık sık gündem olan oyuncu, yine dekolteden vazgeçmedi. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle objektif karşısına geçen Gonca Vuslateri, bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu "Eyvallah kardeşim sağ ol demek için mini etek giymenize gerek yok o benim huyum" notuyla Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Gonca Vuslateri'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...