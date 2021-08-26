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Gonca Derin yaptırdığı dövmeyle olay oldu! Bikini bölgesindeki kartal dövmesini paylaştı: ''Henüz hatları yapıldı içi boyanacak''

Gonca Derin yaptırdığı dövmeyle olay oldu! Bikini bölgesindeki kartal dövmesini paylaştı: ''Henüz hatları yapıldı içi boyanacak''
26.08.2021 15:50
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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşinden olay poz! Gonca Derin bikini bölgesine dövme yaptırdı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı gören şaştı kaldı. 2018 yılında Uğur Akkuş'la olaylı boşanma davasıyla gündeme gelen ve bir dönem magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gonca Derin, bikini bölgesine yaptırdığı dövme ile gündeme bomba gibi düştü. Birçok takipçisi Derin'e dövmeyi sordu. Derin, bir takipçisinin, "Dövme yeni mi? Güzel görünüyor. Kalıcı dövme mi?" sorusuna, "Evet kalıcı ama henüz hatları yapıldı içi boyanacak" cevabını verdi. İşte Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşinin herkesi şoke eden o pozu...


Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşinden olay poz! Gonca Derin bikini bölgesine dövme yaptırdı fotoğrafı gören şaştı kaldı

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