Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'nun düğününe Gökçe'nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşıyordu. Ünlü çift, dün akşam Alaçatı'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Gökçe Bahadır, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın siyah kuşak ve siyah eldiven detayıyla dikkat çeken gelinliğinin fiyatı da sonunda ortaya çıktı.

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi.

Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı. Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.

Başrolünde yer aldığı dizinin çekimlerinden dolayı gelinliğini set arasında seçen 40 yaşındaki oyuncu, starplez gelinlik tercih ederken, siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullandı.

'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

GELİNLİK SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Beline siyah bir kuşak bağlayan ve yine aynı renk tül eldivenler takan Gökçe Bahadır'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü.Bir kısım sosyal medya kullanıcısı gelinliği beğenirken bir kısmı "Gelinliği beğenmedim ama Gökçe çok güzel", "Hiç olmamış bu gelinlik" yorumlarını yaptı.