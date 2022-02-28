Haberler Magazin Videoları Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'nun düğününe Gökçe'nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'nun düğününe Gökçe'nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'nun düğününe Gökçe'nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu
28.02.2022 11:44

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:25
Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi...
Ana Sayfa 00:31
Rusya bu sefer anaokulunu...
Ana Sayfa 00:38
İstanbul'da kaçak sigara...
Ana Sayfa 02:47
Edirne'de kar yağışı başladı...
Ana Sayfa 01:46
Kiralık araç çalan 3 kişi...
Ana Sayfa 01:27
İstanbullular dikkat! Kar...
Ana Sayfa 01:00
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak...
Ana Sayfa 01:32
72 ton sahte akaryakıt...
Ana Sayfa 00:41
Kadıköy D-100 Karayolu'nda...
Ana Sayfa 04:03
28 Şubat mağduriyetini...
Ana Sayfa 02:36
Arkadaşının eski kocasıyla...
Ana Sayfa 00:58
Zehir tacirlerine ağır darbe!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy, İzmir'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine ünlü isimler akın ederken nikah şahitlerinden biri Kenan Doğulu oldu. Öte yandan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un ilk dansı sosyal medyaya damga vurdu. Ancak gecenin en merak edilen detayı Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliğiydi. Merak edilen o gelinliğin fiyatı bakın ne kadar çıktı.

Magazin Videoları

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşıyordu. Ünlü çift, dün akşam Alaçatı'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Gökçe Bahadır, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın siyah kuşak ve siyah eldiven detayıyla dikkat çeken gelinliğinin fiyatı da sonunda ortaya çıktı.

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi.

Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı. Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.

Başrolünde yer aldığı dizinin çekimlerinden dolayı gelinliğini set arasında seçen 40 yaşındaki oyuncu, starplez gelinlik tercih ederken, siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullandı.

'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

GELİNLİK SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Beline siyah bir kuşak bağlayan ve yine aynı renk tül eldivenler takan Gökçe Bahadır'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü.Bir kısım sosyal medya kullanıcısı gelinliği beğenirken bir kısmı "Gelinliği beğenmedim ama Gökçe çok güzel", "Hiç olmamış bu gelinlik" yorumlarını yaptı.

SON DAKİKA