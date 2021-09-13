Gizli aşk sobelendi! Ekin Koç Ukraynalı Irina Lunkova ile yakalandı

2018 yılında vizyona giren Şampiyon filmiyle yıldızı parlayan Ekin Koç sevgilisiyle yakalandı. Başarılı oyuncunun, kalbini Ukraynalı modele kaptırdığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in objektifine takılan Koç'un gizemli sevgilisinin Türkiye'de modellik yapan Irina Lunkova olduğu anlaşıldı.

2018 yılında vizyona giren Şampiyon filmiyle yıldızı parlayan Ekin Koç sevgilisiyle yakalandı.

Başarılı oyuncunun, kalbini Ukraynalı modele kaptırdığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in objektifine takılan Koç'un gizemli sevgilisinin Türkiye'de modellik yapan Irina Lunkova olduğu anlaşıldı.

Nişantaşı'nda sevgilisiyle bir kafede otururken çekilen Ekin, önce kısa süreli panik yaşadı. Daha sonra sohbetlerine devam etti. Lankova'nın İstanbul'dan önce uzun süre Çin'de yaşadığı da öğrenildi.