Gizem Tuncer spor salonundan paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Spor salonundan paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, en doğal haliyle kamera karşısına geçti. Sıfır makyaj poz veren Tuncer, kısa sürede gündem oldu. Göğüs dekolteli büstiyeri ve spor taytıyla takipçilerinin karşısına çıkan Tuncer'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Gizem Tuncer'in "40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm" sözleri de tekrar gündeme geldi. İşte Gizem Tuncer'in o paylaşımı...