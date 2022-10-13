Haberler Magazin Videoları Gizem Tuncer spor salonundan paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Gizem Tuncer spor salonundan paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Gizem Tuncer spor salonundan paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
13.10.2022 00:01 - Son Güncelleme: 13.10.2022 00:05

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:58
Gönül Dağı 72. bölüm 2....
Magazin 00:14
'Hepinizi Allah'a şikayet...
Magazin 00:30
İbrahim Çelikkol hem kesenin...
Magazin 00:14
Murat Yıldırım ve eşi Iman...
Magazin 00:25
Yıldızlı yatırım
Magazin 01:03
Hülya Avşar'dan muhabirlere...
Magazin 00:37
Müge Anlı’daki cinayet itirafı...
Magazin 03:15
Müge Anlı ailesinden bebek...
Magazin 00:34
Şevki Sözen oğlu ve hamile...
Magazin 02:46
Yeşilçam efsanesi bakın aslen...
Magazin 00:05
Engincan Ural'ın düğününde...
Magazin 00:32
Hande Erçel yeğeni Mavi’nin...

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Spor salonundan paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, en doğal haliyle kamera karşısına geçti. Sıfır makyaj poz veren Tuncer, kısa sürede gündem oldu. Göğüs dekolteli büstiyeri ve spor taytıyla takipçilerinin karşısına çıkan Tuncer'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Gizem Tuncer'in "40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm" sözleri de tekrar gündeme geldi. İşte Gizem Tuncer'in o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA