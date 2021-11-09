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Gizem Katmer’den cesur pozlar! Gören dönüp bir daha baktı…

Gizem Katmer’den cesur pozlar! Gören dönüp bir daha baktı…
09.11.2021 19:34
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Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettirdi. Katmer şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Katmer'in paylaşımlarını görenler de şaştı kaldı. Özellikle yaz aylarında yaptığı bikini ve mayolu paylaşımlarıyla dikkat çeken Katmer için "Sen neymişsin be Gizem", "Dizide başka gerçekte bambaşka" yorumları yapıldı. İşte genç yetenek Gizem Katmer'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları...

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