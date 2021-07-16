Gizem Karaca kırmızı bikinisiyle kasıp kavurdu! Peş peşe paylaştı! Hem güneşlenirken hem de havuzda...

Gizem Karaca bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e taşınan Gizem Karaca, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından evine döndü. Yaz aylarını evinin havuzunda ve sahilde geçiren ünlü oyuncu, hem güneşlendiği hem de havuzdayken verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil pozları kısa süre içinde gündem oldu. Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçiye ulaşan Karaca'nın tatil paylaşımına beğeni yağdı. İşte Gizem Karaca'nın o pozları...