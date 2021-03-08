Gizem Güven'in güzelliğinin kaynağı o isim! Gizem Güven ve annesinin benzerliği benzemekten de öte

elena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü! Annesinin de babasının da ikizi gibi görünen Gizem Güven Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Eylül ayında futbolcu Caner Turp ile dünyaevine giren 27 yaşındaki Güven, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Son paylaşımında kamera karşısına annesi Ayşen Güven ile geçen genç oyuncu, sosyal medyayı ikiye böldü. Güven'in bazı takipçileri 'Annesinin aynısı' derken bazıları ise 'Babasıyla birebir aynı' yorumunda bulundu.