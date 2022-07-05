Sosyal medyayı aktif olarak kullanan eski manken Ebru Şallı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü isim, göğüs, sırt ve karın dekolteli süper mini siyah elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı elbisesiyle bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken ünlü isim, kısa sürede gündem oldu. Şallı için "Giyinmeyi unutmuş", "Elbise mi bu şimdi?", "Hiç giymeseydin" gibi yorumlar yapıldı. Art arda paylaşımlarda bulunan Şallı, daha sonra ise eşi Uğur Akkuş ile havuz başındaki samimi hallerini yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayınlan paylaşımlar, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.