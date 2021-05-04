RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Gıptayla bakılan çiftten açıklama! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı! ''Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız''

Gıptayla bakılan çiftten açıklama! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı! ''Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız''

Gıptayla bakılan çiftten açıklama! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı! ''Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız''
04.05.2021 17:25
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Gıptayla bakılan çiftten açıklama! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı! Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral evliliğiyle ilgili oldukça çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte Hande Soral'ın o sözleri...


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