Gerard Pique’ye büyük şok! Restoran sahibi Shakira’ya olan sevgisinden dolayı kovdu

Gerard Pique’ye büyük şok! 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Tüm bunların ardından Gerard Pique ve yeni sevgilisi aşklarına dolu dizgin devam ederken, bir restoranda karşılaştıkları muamele ile şaşkına döndü. İddiaya göre Shakira'ya hayran olan restoran sahibi, Pique ve sevgilisini kovdu. İşte o anlar...