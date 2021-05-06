Genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkındaki ''aşı'' soruşturmasında karar çıktı!

Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, geçen aylarda “Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum” diyerek tepki çekmişti. Olay yaratan açıklamasının ardından Aleyna Tilki hakkında soruşturma açılmıştı. “'İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor” diyen Aleyna hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İşte detaylar…

Aleyna Tilki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" açıklamasında bulunmuştu.

Bir vatandaş ise Aleyna Tilki'nin tepki çeken açıklamasının ardından şarkıcıyı CİMER'e şikayet etmişti.

Söz konusu vatandaş, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti: "Devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu"

Şikayet üzerine Aleyna Tilki hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.