Genç oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Bakın yeni nişanlısı kim çıktı!

Genç oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Güneşin Kızları ile parlayan Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Kadrosunda Hande Erçel, Burcu Özberk, Emre Kınay Evrim Alaska gibi oyuncuları yer aldığı Güneşin Kızları adlı diziyle adını duyuran Miray Akay, özel hayatıyla gündeme geldi. Henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan ve uzun süre adından söz ettiren Miray Akay'ın bir kez daha nişan yaptığı ortaya çıktı. Atilla Doğukan Türkyılmaz ile bir ay nişanlı kalan oyuncunun, gönlünü "Limit" dizisindeki rol arkadaşı Erdem Şanlı'ya kaptırdığı öğrenildi.