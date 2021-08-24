Haberler Magazin Videoları Genç oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Bakın yeni nişanlısı kim çıktı!

Genç oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Bakın yeni nişanlısı kim çıktı!

Genç oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Bakın yeni nişanlısı kim çıktı!
24.08.2021 18:23
Ana Sayfa 05:59
Joe Biden’dan önemli...
Ana Sayfa 02:03
Galatasaray Morutan’a kavuştu
Ana Sayfa 00:35
Müslüm Gürses bakın aslen...
Ana Sayfa 00:56
Demet Özdemir'den dans şovu
Ana Sayfa 00:15
Murat Boz ve Tuba...
Ana Sayfa 02:05
Taliban sözcüsü: 31 Ağustos’a...
Ana Sayfa 01:40
AB’den Taliban’a çağrı
Ana Sayfa 22:18
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 05:21
Başkan Erdoğan: Gençlerimizle...
Ana Sayfa 04:01
Ayı saldırısına uğrayan genç o...
Ana Sayfa 00:27
Masko Sanayi Sitesi'nde bina...
Ana Sayfa 01:37
Kaan Yıldırım'ın Hadise...

Genç oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Güneşin Kızları ile parlayan Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Kadrosunda Hande Erçel, Burcu Özberk, Emre Kınay Evrim Alaska gibi oyuncuları yer aldığı Güneşin Kızları adlı diziyle adını duyuran Miray Akay, özel hayatıyla gündeme geldi. Henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan ve uzun süre adından söz ettiren Miray Akay'ın bir kez daha nişan yaptığı ortaya çıktı. Atilla Doğukan Türkyılmaz ile bir ay nişanlı kalan oyuncunun, gönlünü "Limit" dizisindeki rol arkadaşı Erdem Şanlı'ya kaptırdığı öğrenildi.


Magazin Videoları
SON DAKİKA