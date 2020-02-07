Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte puan durumu |Video 07.02.2020 16:34

7 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu izleyiciler tarafından şu saatlerde araştırılıyor. Kanal D ekranlarında merakla takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programı yakından takip eden izleyiciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor. Peki, 7 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte güncel puan durumu

Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugün Gelinim Mutfakta haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda edeceği merak konusu oldu. Bu nedenle Gelinim Mutfakta'da kim elendi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 7 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte programın final bölümüne dair merak edilenler

7 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftaiçi her gün saat 12.30'da izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'da elenen isim Gelin Ayça, kayınvalidesi Zübeyde oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 5 altın bileziğin sahibi olan gelin de 74 puanla Dilara oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NELER OLDU?

Haftanın final bölümünde gelin ve kaynanalar hafta finalinde birbirlerine düşüyorlar.

Bugünkü bölümde Dilara'nın sesi yükseliyor. Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor. Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GELİNİM MUTFAKTA'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Şubat 2020'de yayınlanan 454. Bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "Lahana Makarnası" için yarıştılar.