''Gedikli Tahsin'' Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı'dan torpilli!

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, yarışmanın başından bu yana herkesin dikkatini yeteneğiyle çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, önceki akşam final üçlüsüne dahil oldu. 'Ben Saksı Değilim' adlı tabağı başarıyla çıkaran Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı'dan sonra adını finala yazdıran ikinci isim oldu. Tahsin Küçük hakkında araştırma yapanlar kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte ikinci finalist Tahsin Küçük hakkında şaşırtan gerçekler.