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''Gedikli Tahsin'' Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı'dan torpilli!

''Gedikli Tahsin'' Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı'dan torpilli!
12.01.2022 16:40

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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, yarışmanın başından bu yana herkesin dikkatini yeteneğiyle çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, önceki akşam final üçlüsüne dahil oldu. 'Ben Saksı Değilim' adlı tabağı başarıyla çıkaran Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı'dan sonra adını finala yazdıran ikinci isim oldu. Tahsin Küçük hakkında araştırma yapanlar kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte ikinci finalist Tahsin Küçük hakkında şaşırtan gerçekler.

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Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı'dan torpilli! Finale çıkan 'ben saksı değilim' Tahsin meğer ünlüymüş

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