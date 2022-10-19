Gecenin Ucunda Sara'sı Özge Özder'in kızı Luna annesinin kopyası 'bütün hayatımız Luna oldu' Özge Özder'in kızı Luna...

Oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile önceki akşam Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Annesiyle babasını peşinden koşturan küçük Luna için, Özder, ''Bütün hayatımız artık Luna oldu'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özder, ''Yeni diziye başladım. Onun çekimleri var. 'Ay Perisi Luna' adında bir kitap çıkardım. SMA'lı Masal bebeğin yararına çıkardığım bir kitap. Onun heyecanını yaşıyorum. Seri Bir kitap olacak. Bu kitaplardan geçen bütün geliride SMA'lı çocuklar için bağışlayacağım'' diyerek herkese örnek oldu.