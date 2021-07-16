’Gazoz kayboldu’ Pınar Altuğ’dan korkutan paylaşım!

Tekne tatiline devam eden Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürekleri ağza getirdi. Altuğ, Instagram hesabında köpeği Gazoz'un denize girdiği anları peş peşe yayınladı. Bir süre sonra Gazoz'un gözden kaybolmasıyla telaşlanan sosyal medya kullanıcıları, Pınar Altuğ'un soğukkanlılığına şaştı kaldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Pınar Altuğ'un "Ve kayboldu" notuyla yaptığı son paylaşımın ardından ünlü oyuncuya mesaj attı. Altuğ ise bir sonraki paylaşımında yaptığı açıklamayla dikkat çekti