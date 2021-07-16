Haberler Video Magazin Videoları ’Gazoz kayboldu’ Pınar Altuğ’dan korkutan paylaşım!

’Gazoz kayboldu’ Pınar Altuğ’dan korkutan paylaşım!

’Gazoz kayboldu’ Pınar Altuğ’dan korkutan paylaşım!
16.07.2021 18:46
Ana Sayfa 00:19
Ahu Tuğba kızının lüks aracını...
Ana Sayfa 01:20
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu'...
Ana Sayfa 00:30
Gülben Ergen ile Seda Sayan’ın
Ana Sayfa 00:44
Boğaz'da korku dolu anlar!...
Ana Sayfa 01:03
İstanbul'da Halk Ekmek...
Ana Sayfa 01:30
Radardan kaybolan uçaktan...
Ana Sayfa 00:30
Esra Erol tatil pozunu...
Ana Sayfa 00:39
Taksim Meydanı'nda bikiniyle...
Ana Sayfa 13:50
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:24
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus...
Ana Sayfa 01:30
'Daha cesurunu giyeceğim'...
Ana Sayfa 00:54
Aylin Coşkun üzücü haberi...

Tekne tatiline devam eden Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürekleri ağza getirdi. Altuğ, Instagram hesabında köpeği Gazoz'un denize girdiği anları peş peşe yayınladı. Bir süre sonra Gazoz'un gözden kaybolmasıyla telaşlanan sosyal medya kullanıcıları, Pınar Altuğ'un soğukkanlılığına şaştı kaldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Pınar Altuğ'un "Ve kayboldu" notuyla yaptığı son paylaşımın ardından ünlü oyuncuya mesaj attı. Altuğ ise bir sonraki paylaşımında yaptığı açıklamayla dikkat çekti


Magazin Videoları