Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son halini görenlerin nutku tutuldu!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, yıllar sonra merak konusu oldu. Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı filmde çocuk yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ece Alton'un son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Garip'in dünya tatlısı Fatoş'unun 37 yıllık değişimini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde 42 yaşında olan Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın minik partneri Ece Alton'un son hali…