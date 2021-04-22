Gaffar Aydın eski sevgilisi Nazlı Hamarat tarafından vahşice öldürülmekten korkuyor! Tehdit davasında tanık Nurseli İdiz...

Gaffar Aydın eski sevgilisi Nazlı Hamarat tarafından vahşice öldürülmekten korkuyor! Katıldığı bir televizyon programı ile tanınan Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi ile davalık olduğu duruşmada yeni gelişme yaşandı. Nazlı Hamarat, eski sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği öne sürülerek yargılandığı davada Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'a ait fotoğraf ve yazışmaları ifşa ederek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in Nazlı Hamarat’a tanıklık yaptığı davada Gaffar Aydın’ın vekili, müvekkilinin Nazlı Hamarat’ın eski eşinin vahşice öldürülmesinden çok korktuğunu ve etkilendiğini, kendisinin başına gelmesinden büyük endişe duyduğunu ifade etti.

Katıldığı bir televizyon programı ile tanınan Nazlı Hamarat, eski sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği öne sürülerek yargılandığı davada Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'a ait fotoğraf ve yazışmaları ifşa ederek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. 4 yıl 5 aya kadar hapsi istenen Nazlı Hamarat'ın eski eşi iş insanı Emir Cevdet Şaşmaz, geçen yıllarda Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.

KARŞILIKLI DAVA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki-sanık sıfatında yer alan Nazlı Hamarat katılım sağladı. Duruşmada Nazlı Hamarat'ın tanıkları dinlendi. Tanık Alpay Aydın, ifadesinde "Beni bir gün arkadaşım aradı ve 'Biliyor musun Gaffar, Nazlı'nın özel yazışmalarını ve fotoğraflarını başka insanlara yolluyor?' dedi. Bende Nazlı'yı aradım böyle bir şeyden haberin var mı diye. Fotoğrafların, yazışmaların kendisine ait olduğunu, ayrıldığı erkek arkadaşının ısrarından vazgeçirmek için böyle yaptığını, Gaffar'ın da bu yazışma ve fotoğrafları ele geçirerek şantaj yaptığını öğrendim. Bunları basına vermekle tehdit etmiş. Benim Nazlı'nın şantaj ve tehdit mesajları çektiğine dair bilgim yoktur. Böyle bir şey varsa da Gaffar yapmıştır" dedi.

NURSELİ İDİZ TANIK OLDU

Tanık olan bir diğer isim ünlü oyuncu Nurseli İdiz de ifade verdi. İdiz, "Tanışmaları benim evimde tesadüfen oldu. 6 ay sonra Nazlı hanımın bebek beklediğini öğrendik. Gaffar bey babasının kendisi olmadığını iddia etmişti. Aynı evde bulundukları zaman Gaffar Nazlı'nın fotoğraflarını çektiğini gördüm ve duydum. Birbirlerinin telefon şifrelerini biliyor olabilirler. Gaffar zaman zaman ortadan kaybolur. Çocuğunun babası olduğunu bazen kabul eder bazen reddeder. Nazlı tehdit, hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini düşünmüyorum. Gaffar'ın hala ilişkiye dair bir umudu var. Sıkıştığı zaman sıkıntılı hareketler yaptığı ve bunu basın üzerinden yayıyor" dedi.

"GAFFAR AYDIN KORKUYOR"

Duruşmada söz alan Hamarat, "Benim çocuğumun izinsiz saçını ve tükürüğünü alarak DNA testi yaptırdı. Bu tarz işleri çeviren insan" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Gaffar Aydın'ın vekili, müvekkilinin Hamarat'ın eski eşinin vahşice öldürülmesinden çok korktuğunu ve etkilendiğini, kendisinin başına gelmesinden büyük endişe duyduğunu ifade etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.