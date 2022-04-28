RAMAZAN İMSAKİYE
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Fulya Zenginer doğuma günler kala paylaştı! Kırmızı dar elbisesiyle verdiği poza ilk yorum eşinden...

Fulya Zenginer doğuma günler kala paylaştı! Kırmızı dar elbisesiyle verdiği poza ilk yorum eşinden...
28.04.2022 14:50

OTOMATİK OYNAT

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Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda ise bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Fulya Zenginer, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Vücudunu saran kırmızı elbisesiyle kamera karşısına geçen Zenginer'in pozlarına ilk yorum ise eşinden geldi. İşte Fulya Zenginer'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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