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Yalnız Kurt dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı: Bundan sonra senin adın Altay Kurtoğlu

Yalnız Kurt dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı: Bundan sonra senin adın Altay Kurtoğlu
19.01.2022 21:30

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Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Yalnız Kurt dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Ayrıca merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

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Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de atv'de başlıyor.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

atv ekranlarında 28 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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