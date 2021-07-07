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Fit vücuduyla plajda yürek hoplatan Serenay Sarıkaya: 'Sevgililerim yaşlı değil tecrübeli'

Fit vücuduyla plajda yürek hoplatan Serenay Sarıkaya: 'Sevgililerim yaşlı değil tecrübeli'
07.07.2021 11:24
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Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse yaşadığı aşklarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Son olarak adı Haldun Demirhisar'la anılan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya bir öncesindeyse ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşamıştı. Bir dergiye açıklamalarda bulunan Serenay Sarıkaya'nın itirafları çok konuşulacak cinsten. Şu sıralar kalbinin boş olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya sevgililerinin neden hep yaşça büyük olduğu sorusuna da yanıt verdi


Kendisinden 19 yaş büyük Cem Yılmaz'la birlikteliği geçtiğimiz aylarda sona eren Sarıkaya, "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusunu da cevapladı.


"Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum."

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