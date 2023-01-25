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''Fındık Kurdu'' Berna Karagözlü büyüdü! O şimdi 23 yaşında... Son halini görenlerin nutku tutuldu!

''Fındık Kurdu'' Berna Karagözlü büyüdü! O şimdi 23 yaşında... Son halini görenlerin nutku tutuldu!
25.01.2023 11:02

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Sibel Can ile dansı ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşında olan Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna'nın son hali bomba! Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şimdi 23 yaşında koca kız olmuş. Bir Şarkısın Sen'de Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... Berna Karagözoğlu'nun şimdiki gören tanıyamıyor. Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna artık bambaşka biri. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozlarını gören tanıyamıyor.

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