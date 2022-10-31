Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu'nun son haline bakın o şimdi 23 yaşında! Görenlerin nutku tutuldu, "Vay be koca kız olmuşsun" , "Serpilmişsin" , "Çok güzelsin" yorumları havada uçuştu. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozları sosyal medya gündeminde. Bir dönem "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma programına çıkarak şarkı söylemesiyle sevilen çocuk şarkıcı Berna Karagözoğlu büyüdü, genç kız oldu. İşte "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'nun son hali...