Filozof Atakan Aleyna Tilki'nin tanışma istediğini reddetti! Aleyna'dan açıklama gecikmedi: Korktuğum başına geldi minik 21.02.2020 14:02

10 yaşında yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medyada kendisine Filozof Atakan olarak tabir edilen Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'nin tanışma teklifine "Senin şarkılarını dinlemiyorum." diye yanıt geldi. Aleyna Tilki'den, Atakan Kayalar'ın bu cevabı üzerine jet bir yanıt geldi. Aleyna Tilki sosyal medya hesabından "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik." açıklamasında bulundu. İşte Aleyna Tilki ile Filozof Atakan'ın birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar...

Atakan Kayalar henüz 10 yaşında ancak videosu ile Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Müzik prodüktörü Erol Köse ile birlikte sosyal medyada bir paylaşım yapan Atakan Kayalar, kendisine "Ruh eşimsin" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi ve "Seni dinlemiyorum" dedi. Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.

"RAP VE ALEYNA TİLKİ DİNLEMEM"

Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler Dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

ALEYNA TİLKİ - ATAKAN KAYALAR POLEMİĞİ SÜRÜYOR

Atakan, popüler olduktan sonra kendini bir anda şarkıcı Aleyna Tilki'yle polemiğin içinde buldu. Tilki'nin kendine çağrısına olumsuz yanıt veren Atakan'a cevap gecikmedi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Atakan'ın bana verdiği cevaptan ve görüştüğü insanlardan, dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kristal çocuklar bi şekilde sesini duyurmak zorunda ama kendini korumalısın minik. Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar."