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Filiz Akın’dan korkutan haber! Sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi! Binnur Kaya harekete geçti...

Filiz Akın’dan korkutan haber! Sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi! Binnur Kaya harekete geçti...
21.12.2022 13:46

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızalara kazındı. "Yeşilçam'ın kolejli kızı" olarak anılan ünlü oyuncu, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Akın, şimdi ise hayranlarını endişelendiren bir paylaşımla gündeme geldi. Üst kulağından şüpheli bir doku nedeniyle ameliyat olan Akın'ın sağlık durumu sevenlerini korkuttu. Haberi öğrenen Binnur Kaya ise çocukluğuna ait bir kareyi ortaya çıkararak duygusal satırlar kaleme aldı. İşte detaylar...

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