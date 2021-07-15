Feyza Çıpa’nın köpeğiyle yaptığı paylaşım hüsranla bitti

Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açan ve iddialı tekne pozlarıyla adından söz ettiren Feyza Çıpa, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Köpeği ile birlikte havuzda verdiği havalı pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan ünlü oyuncu, talihsiz bir kaza yaşadı. Köpeği ile birlikte tepetaklak olan oyuncu, o anları Instagram hesabında yayınladı. Çıpa'nın öncesi ve sonrası olarak art arda yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Feyza Çıpa'nın o paylaşımları...