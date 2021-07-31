Fethiye'deki yangını görüntüleyen Songül Karlı'nın korku dolu anları 'burada insanlar çığlık çığlığa'

Türkiye, 4 gündür yanan ormanları için mücadele ediyor. Manavgat'ta başlayan orman yangının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer haberler geldi. Osmaniye, Adana ve Kayseri'nin ardından Muğla da alevlere teslim oldu. Son olarak Fethiye'de de bir orman yangını meydana geldi. Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı. Karlı o anları Instagram'ın yayınladı. Sesinin titrediği anlaşılan Songül Karlı 'burada insanlar çığlık çığlığa' ifadesini kullandı.