Ferhan Şensoy son dakika! Derya Şensoy babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! İç kanama geçirdiği iddia edilmişti…

Son dakika: Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! Ferhangi Şeyler, Pardon gibi eserlerin ustası Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ferhan Şensoy'un hayranlarını korkutan iddiaların ardından usta oyuncunun kızı Derya Şensoy’dan açıklama geldi. İşte detaylar…

Ferhangi Şeyler, Pardon gibi eserlerin ustası Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılan Ferhan Şensoy'un, damarlarındaki sızıntı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öne sunuldu.

AÇIKLAMA GELDİ

Ferhan Şensoy'un hayranlarını korkutan iddiaların ardından usta oyuncunun kızı Derya Şensoy'dan açıklama geldi.



Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Derya Şensoy, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Derya Şensoy'un paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncu için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.