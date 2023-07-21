Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Instagram'dan bir açıklama yaptı, ortalık karıştı. İşte detaylar...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Sahneyi bıraktığını açıklayan müzisyen, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim, çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi haksızlığa uğradım. Magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim" diyen Tayfur, "Ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra ne yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar şarkıları benimle göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum" mesajını yayınlamıştı.

Fotoğrafları çok konuşulan Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddialara açıklık getirmişti.

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini vurgulayan Tuğçe Tayfur'un açıklaması şöyleydi :

''İnsanları yanlış yönlendirmeyelim. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar. Sevgiler.Bu süreçte Tuğçe Tayfur, bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Burak Kalfa'dan da ayrılmıştı.''

"ELİMDE VİDEOLARIN VAR"

Tuğçe Tayfur, ayrılık sürecinden sonra Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur, çok konuşulacak iddialarla gündeme geldi.Kalfa'nın şantajlarına artık sessiz kalmayacağını belirten Tuğçe Tayfur şunları söyledi:"Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

''Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp 'İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın' dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!''

"BAŞINA GELECEK HER ŞEYDEN SEN SORUMLUSUN"

''Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!! Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaktığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!" Tayfur ayrıca kendilerinin de aynı mağduriyeti yaşadığını söyleyen pek çok mesajı da sosyal medya hesabında yayınladı.Tuğçe Tayfur'un iddiaları sonrası Burak Kalfa'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.Ancak "Prim yok" notuyla yaptığı paylaşım Tuğçe Tayfur'a yönelik olarak yorumlandı.