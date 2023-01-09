Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur önce sahneleri şimdi de nişanlısını bıraktı! Bomba paylaşım: "Burak Bey artık free..."

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur önce sahneleri şimdi de nişanlısını bıraktı! O paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdiği sevgilisi Burak Kalfa ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişan görüntüleriyle çok konuşulan çift 15 gün sonra ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. "Maneviyatım ağır basıyor!" diyen Tuğçe Tayfur Instagram'daki fotoğraflarını sildi ardından nişanlanıp 15 günde ayrıldığı ve sonra yeniden barıştığı nişanlısıyla da yollarını ayırdığını ilan etti.