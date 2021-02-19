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Fenomen Şeyma Subaşı'ndan direk dansı! Bu kez ipin ucunu kaçırdı

Fenomen Şeyma Subaşı'ndan direk dansı! Bu kez ipin ucunu kaçırdı
19.02.2021 17:04
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Şeyma Subaşı mahremi ortaya dökmekte sınır tanımıyor 'Her yerini aç rahatla' Direk dansı yaparken çamaşırsız görüntü paylaştı... 30 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşk mesafeler nedeniyle son bulmuş ve Guido Senia eski sevgilisine geri dönmüştü. İkilinin ayrılık nedeni konusunda bir diğer iddia ise Guido Senia'nın elini hiç cebine atmaması olarak gösterilmişti. Şeyma Subaşı İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günler sevgilisiyle mahrem fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı bu kez ipin ucunu kaçırdı.


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