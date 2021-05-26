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Fenomen Bahar Candan’ın cesur pozu olay oldu! ''Babam çok kızmaz bana umarım"

Fenomen Bahar Candan’ın cesur pozu olay oldu! ''Babam çok kızmaz bana umarım
26.05.2021 01:13
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Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve programın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar fenomen haline gelen Bahar Candan, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine olay oldu. Açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Candan, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği cesur pozu takipçilerinin beğenisine sundu. "Babam çok kızmaz bana umarım" Candan'ın bir hayli uzun gözüken bacakları için photoshop yorumları yapıldı. İşte Bahar Candan'ın o paylaşımı…


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