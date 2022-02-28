Fatoş Yelliler spor yaptığı anları paylaştı! Göğüs dekoltesine yaptığı sansür dikkat çekti

Fatoş Yelliler spor yaptığı anları paylaştı! Şarkıcı Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, uzun bir süre magazin gündeminde yer edinmişti. Özel hayatıyla sık sık gündem olan Yelliler, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu. Yelliler, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Spor yaptığı anları yayınlayan Yelliler, göğüs dekoltesini sansürleyerek dikkat çekti. İşte Fatoş Yelliler'in göğüs dekoltesine sansür yaptığı spor paylaşımı...