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Fatma Girik'ten üzen haber! Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı

Fatma Girik'ten üzen haber! Annesi Münevver Girik Dukav ile iki gün arayla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları açıklandı
20.07.2021 13:41
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Son dakika gelişmesi Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Fatma Girik'ten geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Girik, evinde aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama gelirken, annesi Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı! Peki Fatma Girik ve annesinin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...


Yeşilçam'ın efsanesi "4 Yapraklı Yonca"nın unutulmaz ismi Fatma Girik, bir süredir yaşamını Bodrum'da sürdüyor.

80 yaşındaki Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU
Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

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