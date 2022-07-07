Fatma Girik'in mirası için savaş çıktı! Akıl sağlığı yerinde miydi?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in vefatının ardından vasiyeti ile ilgili kardeşi Günay Girik'in iddialarına yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kardeşi Müesser Girik'in avukatından açıklama geldi. Ailenin avukatlarından Sabit Emekdar, Fatma Girik'in vasiyetini hazırladığı tarihte iddia edildiğinin aksine akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "Vasiyetin tanzimi usul ve esas açısından tümüyle yasal mevzuata uygun olarak en ince detaya kadar gözetilerek gerçekleştirilmiş olup Fatma Girik, 2018 yılında, 2 tanık eşliğinde, devlet hastanesinden sağlık raporu alarak noter kanalıyla bu vasiyetnameyi bırakmıştır." dedi.





Yeşilçam'ın efsane oyuncusu ve eski siyasetçi Fatma Girik, 24 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Girik'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Girik'in ölümünün ardından vasiyet tartışmaları gündeme geldi. Fatma Girik, 2018 yılında hazırladığı vasiyetnamede mirasını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktı. Ayrıca vasiyetnamede, kardeşi Günay Girik'in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu ailesi olarak aldığı Ahu Aşkar'a, evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de malvarlığından, belli miktarlarda para bıraktı. Günay Girik ise vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde Fatma Girik'in akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle dava açtı. Davayla birlikte Günay Girik'in, Ahu Turanlı'ya yönelik karalama kampanyası başlattığını iddia eden Turanlı ve Müesser Girik'in avukatlarından Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş basın açıklaması yaptı.





'FATMA GİRİK ÖLMEDEN ÖNCE VASİYETNAME HAZIRLATTI'

Fatma Girik'in 2018 yılında vasiyetname hazırladığını söyleyen Avukat Sabit Emekdar, "Bugüne kadar Günay Girik'in, müvekkilim Fatma Ahu Turanlı'ya karşı başlattığı karalama kampanyası ile yalan beyanlarına ve iftiralarına karşı bir cevap verme ihtiyacı duymadık. Ancak, Günay Girik'in açtığı vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava sonrası yaptığı, gerçeklikten uzak ve iftira niteliğindeki açıklamaları ve iddiaları sebebiyle, bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldık. Bilindiği üzere; Fatma Girik, 2018 yılında, tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar düşünüp, tarttıktan sonra verdiği kararla bir vasiyetname hazırlayıp bırakmıştır. Günay Girik, bu vasiyetnamenin hazırlandığı günlerde Fatma Girik'in akıl sağlığı ile ilgili şüpheler olduğunu iddia etmiştir. Oysa ki aynı Günay Girik söz konusu vasiyetnamenin hazırlanmasından 4 yıl sonra, merhumun vefat ettiği gün, TV ekranlarında verdiği röportajlarda ısrarla 'ablamın hiçbir şeyi yoktu, sadece yürümekte zorluk çekiyordu onun dışında hiçbir sağlık sorunu yoktu' şeklinde kamuoyunun hafızalarında tazeliğini koruyan beyanlarda bulunmuştur. Her iki iddia da Günay Girik'e ait olup, birbiriyle çelişen iddialardır. Vasiyetin tanzimi usul ve esas açısından tümüyle yasal mevzuata uygun olarak titizlikle ve en ince detaya kadar gözetilerek gerçekleştirilmiş olup Fatma Girik, 2018 yılında, 2 tanık eşliğinde, devlet hastanesinden sağlık raporu alarak noter kanalıyla bu vasiyetnameyi bırakmıştır. O tarihlerde tüm yakın çevresine bir vasiyetname bırakmak istediğinden bahseden Fatma hanım vasiyetnameyi bırakmadan önce de tanıdığı avukatlardan ne yapması ve nasıl yapması gerektiği hususlarında hukuki mütalaa almıştır" dedi.





'GÜNAY GİRİK'İ MİRASINDAN YOKSUN BIRAKMAK İSTEMİŞ'

Avukat Emekdar, "Vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde Fatma Girik, vasiyetnamenin asıl amacının Günay Girik'i mirasından mahrum bırakmak olduğunu, yakın arkadaşlarına ve yakın akrabalarına anlatmıştır. Zira bu konuya ilişkin mahkeme huzurunda dinleteceğimiz tanıklar, iddiamızı doğrulayacaktır. Fatma Girik hanım, bu konuyu uzun bir süre boyunca, her boyutu ile düşünüp değerlendirdikten ve etrafındakilerle istişare ettikten sonra vasiyetnamesini hazırlayarak Günay beyi mirasından mahrum bırakma kararı almıştır. Dolayısıyla Günay Bey'in iddia ettiği gibi, vasiyetnamenin yeğeni Fatma Ahu Turanlı'nın baskısı ile hazırlanması asla söz konusu olmayıp, tamamen kendi istek ve arzusuyla ve titiz bir değerlendirmenin sonucunda tüm detaylar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ayrıca müvekkilim Ahu hanım, vasiyetname bırakıldığı dönemde İstanbul'da olup sürece hiçbir şekilde dahil olmamıştır. Bu iddiamızın gerçekliği de mahkemeye sunacağımız deliller ve dinleteceğimiz tanıklar ile doğrulanacaktır" ifadelerini kullandı.





'GERÇEK DIŞI BEYANLARDA BULUNULMAKTADIR'

Günay Girik'in iddialarıyla ilgili Av. Emekdar şu ifadeleri kullandı: "Günay Bey'in iddiası; mirasın büyük bir bölümünün müvekkilim Ahu Turanlı'ya bırakıldığı yönündedir. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus şudur; ortada resmi olarak noter tarafından düzenlenmiş ve mahkemece açılmış olan bir vasiyetname bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı bile karşı tarafça yapılan açıklamalarda, kamuoyunu yanıltacak şekilde gerçek dışı beyanlarda bulunulmaktadır. Mirasın büyük bir bölümünün Fatma Ahu Turanlı'ya bırakıldığı yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Fatma Girik, söz konusu vasiyetname ile adına kayıtlı olan gayrimenkulleri, yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müesser Girik'e eşit hisseler halinde bırakmıştır. Ayrıca vasiyetnamede, Günay Girik'in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu aile olarak aldığı Ahu Aşkar'a, hatta evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de malvarlığından, belli miktarlarda para bırakmıştır. Ama Günay Girik'in ismi vasiyetnamede geçmemektedir. Bu içerik de yukarıda ifade ettiğimiz gibi Fatma hanımın sağlığında bilinçli bir şekilde almış olduğu karar ile Günay beyi mirasından mahrum bırakmak istediğini ve bunun için böyle bir vasiyetname hazırladığını açıkça ortaya koymaktadır."