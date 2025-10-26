PODCAST CANLI YAYIN
Fatih Ürek’in son durumuyla ilgili hastaneden açıklama: "Durumu kritik seyretmektedir"

Evinde kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Ürek'in sağlık durumuna ilişkin Liv Hospital Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.

