Faruk Tınaz'ın eşinden kan donduran 'doktor ihmali' iddiası! 56 yaşında hayata veda eden Faruk Tınaz neden öldü?

Faruk Tınaz'ın eşinden kan donduran 'doktor ihmali' iddiası! 56 yaşında hayata veda eden Faruk Tınaz'ın ölüm nedeni merak ediliyor. Yarış atlarına olan sevdasıyla da bilinen 80'li yılların başarılı sanatçılarından Faruk Tınaz'dan önceki gün acı haber geldi. Usta sanatçının vefat haberini yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü tarafından paylaşıldı. Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu.