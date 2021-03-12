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Farah Zeynep Abdullah'ın soy ağacı, filmlere konu olarak cinsten... Babası İran Şah'ının eşini...

Farah Zeynep Abdullah'ın soy ağacı, filmlere konu olarak cinsten... Babası İran Şah'ının eşini...
12.03.2021 17:18
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Son dönemin parlayan yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın soy ağacı, filmlere konu olarak cinsten… Ünlü oyuncu, önceki gün verdiği bir röportajda nereli olduğunu şöyle anlattı: "Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türkler'inden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu'nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın soy ağacı...


Son dönemin parlayan yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın soy ağacı, filmlere konu olarak cinsten… Ünlü oyuncu, önceki gün verdiği bir röportajda nereli olduğunu şöyle anlattı:

"Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türkler'inden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu'nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş.

Babam, 1972'de Irak'a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja'dan (Taşlıca). Orası, dedemin köyüymüş.

Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler.

Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi'nden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş."

31 yaşındaki oyuncu, isminin hikayesini de şöyle anlattı:

"Farah'ı babam, Zeynep'i annem koymuş. İran Şahı'nın eşi Farah Diba, güçlü, azimli, yardımsever ve asil bir kadınmış.

Babam bu özelliklerini çok sevdiği için onun ismini vermiş."

TESADÜF BİR AŞKIN BEBEĞİ


Rahmetli dedesiyle anneannesinin aşkı; dedesinin, denizde boğulma tehlikesi atlatan anneannesini kurtarmasıyla başlamış.

Annesi Gülay Hanım da 17 yaşındayken çaldığı bir arabayla trafik kazası yapmış.

Çarptığı otomobilin sahibi olan kadın; annesine şirketlerinde çalışıp borcunu ödemesini teklif etmiş. Babası da o şirkette çalışıyormuş…

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