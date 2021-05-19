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Farah Zeynep Abdullah'ın gizemli hayranından gelen hediyeler sonrası, Esra Ruşan rahatsız oldu duruma isyan etti

Farah Zeynep Abdullah'ın gizemli hayranından gelen hediyeler sonrası, Esra Ruşan rahatsız oldu duruma isyan etti
19.05.2021 22:05
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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah gizemli hayranına seslendi! Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah'ın bir hayranı sete hediye yağdırdı. Gelen hediyelerin ardından rol arkadaşı Esra Ruşan ile esprili bir video çeken Abdullah, hayranına teşekkür etti. Ruşan ise "Tüm çiçekler sana geliyor gibi davranılıyor olabilir" diyerek olaya müdahale etti. İşte Farah Zeynep Abdullah ile Esra Ruşan'ın esprili videosu…


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