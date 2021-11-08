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'Fakir insanla da beraber olurum' diyen Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı! Gizemli isim kim?

'Fakir insanla da beraber olurum' diyen Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı! Gizemli isim kim?
08.11.2021 13:18
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Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Çağla Şıkel, yıllar sonra el ele görüntülendi. Son olarak oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Çağla Şıkel, önceki akşam Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıdı. 2008 - 2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli olan ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki erkek evlada sahip olan Çağla Şıkel, daha önce Kenan Doğulu konserinde kendisine yöneltilen, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

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