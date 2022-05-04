Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

Fahriye Evcen'in yatak odası pozu olay! Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, hem güzelliği hem de fit haliyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu için "Kim der bir çocuk annesi", "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen'in o paylaşımı...