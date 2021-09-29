Haberler Magazin Videoları Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...

Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...

Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı...
29.09.2021 20:02
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Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, geçtiğimiz aylarda da ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 33 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ile gündem. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kız kardeşi ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...


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