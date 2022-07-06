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Fahriye Evcen'in büyüyen karnıyla ilk görüntüleri! Sosyal medya onu konuştu

Fahriye Evcen'in büyüyen karnıyla ilk görüntüleri! Sosyal medya onu konuştu
06.07.2022 21:55

OTOMATİK OYNAT

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Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köyde oğulları Karan ile kafa dinlemeye giden ünlü çift şu sıralar oldukça heyecanlı. Fahriye Evcen ailesi ile Bodrum'a gitti. Tatil sırasında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

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