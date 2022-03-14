Fahriye Evcen’den kar pozları! Sosyal medya onu konuştu

Fahriye Evcen’den kar pozları! Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yayınladığı kar pozlarıyla kendine hayran bıraktı. Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun, sosyal medyayı sallayan paylaşımına ilk yorum ise Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten geldi. Öte yandan Fahriye Evcen, verdiği pozlardan birinde dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...